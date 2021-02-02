ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تزويد 80 وحدة بيطرية بمعدات التلقيح الاصطناعي في الشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

 قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب  البيطري بالشرقية إن الحكومة تنفذ  خطة للدولة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية بالتلقيح الإصطناعي وذلك بتهجينها بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية فى إنتاج الألبان واللحوم.


اقرأ أيضا:

لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء وغلق 18 مركزًا للدروس الخصوصية في الشرقية


وأضاف أن مديرية الطب البيطري قامت بتسليم معدات التلقيح الاصطناعي لـ ٨٠ وحدة بيطرية ليصبح عدد الوحدات البيطرية التى تجرى عمليات التلقيح الاصطناعي ١١٣ وحدة، وذلك للتحسين الوراثى للسلالات المصرية من الأبقار والجاموس بغرض زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إحتياجاتنا من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد، ويأتى ذلك بالتوازى مع مشروع البتلو وتربية الإناث الحلاب وتطوير مراكز تجميع الالبان والتأمين على الثروة الحيوانية

 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أن المديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بعقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي وكذلك تنظيم ندوات إرشادية لتوعية مربي الحيوان بأهمية التلقيح الإصطناعي والعائد الاقتصادي ودوره فى زيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.

 

وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف ، وأنه يولي إهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

  

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال شهر يناير2021 م، قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية ، وتمكنت من إزالة 52 حالة تعدي واقعة على مساحة (فدان و23 قيراطا و5 أسهم) أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


وبلغ إجمالي الحالات التي إزالتها  52 حالة تعد واقعة على مساحة فدان و23 قيراطا و5 أسهم، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة 939 حالة تعد على الأرض الزراعية بمراكز ومدن الشرقية

الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لفحص وتحصين 4 آلاف رأس ماشية مجانا بقنا

بيطري الشرقية: ضبط 530 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بكفر صقر

الزراعة خلال 2020.. فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا عبر 483 قافلة بيطرية

2 فدان.. إزالة 81 حالة تعد على الأرضي الزراعية بالشرقية

ترشيحاتنا

عودة للوراء.. دولة عربية تعيد إغلاق مطاراتها من جديد بسبب كورونا

4 دقائق صنعت الأزمة.. كواليس فشل انضمام رامي ربيعه للمقاولون العرب

للحوامل وصغار الأمهات.. اقبضي وإنتي في البيت لمدة 3 أشهر

منافس هاني شاكر| في ذكرى رحيله.. حادث مأساوي يؤدي لوفاة عبد اللطيف التلباني

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة والقناة الناقلة

بعد تصريحات وزيرة التضامن.. تعرف على موعد الزيادة القادمة لـ أصحاب المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

حجم مبيعات السيارات الأوروبية في 2020 وأكثرها مبيعا.. صور