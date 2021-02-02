تزويد 80 وحدة بيطرية بمعدات التلقيح الاصطناعي في الشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إن الحكومة تنفذ خطة للدولة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية بالتلقيح الإصطناعي وذلك بتهجينها بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية فى إنتاج الألبان واللحوم.





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وأضاف أن مديرية الطب البيطري قامت بتسليم معدات التلقيح الاصطناعي لـ ٨٠ وحدة بيطرية ليصبح عدد الوحدات البيطرية التى تجرى عمليات التلقيح الاصطناعي ١١٣ وحدة، وذلك للتحسين الوراثى للسلالات المصرية من الأبقار والجاموس بغرض زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إحتياجاتنا من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد، ويأتى ذلك بالتوازى مع مشروع البتلو وتربية الإناث الحلاب وتطوير مراكز تجميع الالبان والتأمين على الثروة الحيوانية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أن المديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بعقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي وكذلك تنظيم ندوات إرشادية لتوعية مربي الحيوان بأهمية التلقيح الإصطناعي والعائد الاقتصادي ودوره فى زيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.

وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف ، وأنه يولي إهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال شهر يناير2021 م، قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية ، وتمكنت من إزالة 52 حالة تعدي واقعة على مساحة (فدان و23 قيراطا و5 أسهم) أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وبلغ إجمالي الحالات التي إزالتها 52 حالة تعد واقعة على مساحة فدان و23 قيراطا و5 أسهم، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.