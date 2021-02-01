لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء وغلق 18 مركزًا للدروس الخصوصية في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من فض سرادق للعزاء بمنطقة يوسف بك بحي ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.





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كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق وتشميع مستشفى خاص بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة هاويس بلبيس وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 81 حالة إشغال مخالفة وتحرير 19 محضر إشغال طريق وتحرير محضرين ضد مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 8 شيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة موسعة بالاشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كل الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء، فبدأت الحملة أعمالها بمنطقه المحطة مرورًا بشارع البوسطة - شارع الجلاء - كوبري أبو عميرة - الزراعة - دوران الشوبك - لكوز - عمر شاهين -موقف المنصورة، كما تم مصادرة عدد من الشيش بمقهي مخالف بمنطقه كوبري أبو عميرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالحسينية وأسفرت الحملة عن غلق (2) مركز للدروس الخصوصية بشارع النبايشة بالمدينة لمنع تجمعات الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.





كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة وأسفرت الحملات عن غلق (16) مركزا للدروس الخصوصية بالمدينة بشارعى شلتوت والدروس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.