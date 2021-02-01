ضبط 26 طن مخللات داخل مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه إدارة تموين بلبيس برئاسه أبو طالب صلاح الدين شنت حملات تفتيشية علي مصانع (المواد الغذائية - العطور - لتصنيع العبوات البلاستيك الدوائية ) وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها وبياناتها كالتالى:-

وتحرير المحضر رقم ( ١٣٠٧) جنح بلبيس ضدم.ع.ع لتشغيله مصنع بدون ترخيص لتصنيع العبوات البلاستيك الدوائية وتم ضبط ماكينه حقن عبوه وماكينه حقن غطاء وماكينه نفخ زجاج.





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وتحرير المحضر رقم (١٣٠٨) ضدم .ج. ش لتشغيله مصنع بدون ترخيص لتصنيع عبوات الدواء وتم ضبط ٨٠ ألف عبوة مصنعة لوضع الأدوية بها.

كما تم تحرير المحضر رقم ( ١٣٠٩) ضد ى.ز.م لتشغيل مصنع بدون ترخيص للعطور وتم ضبط ٩ طن ونصف (فايرك) و (تربكال) عبارة عن مواد مستخدمة في عملية التصنيع بدون بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ الإنتاج.

وتحرير محضر رقم (١٣١٠) ضد م.ع.ا لتشغيله مصنع مخللات بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٦ طن و٢٠٠ كيلو جرام مخللات مشكله فى براميل و٢٠٠ شيكاره ملح ليمون مجهول المصدر وتم مصادره المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف سعد الفرماوي السكرتير العام انه قامت الإدارة العامة للشئون الإقتصادية بالإشتراك مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز فاقوس لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدويه مخالفة او منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

وأكد اللواء مصطفي صبري عبد الرازق مدير عام الشئون الإقتصادية بالديوان العام أن اللجان المشكلة قامت بالمرور على صيدليه الدكتورة ف م أ بقرية الهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس وخلال تفتيشها تبين عدم وجود ترخيص مزاولة مهنة الصيادلة ولا يوجد رخصه لإدارة الصيدلية ، وتم التحفظ على عدة أصناف من الأدوية المحظور بيعها والمنتهية الصلاحية وتحرير المحضر رقم 412 أ ر ط بمركز شرطة فاقوس.

أضاف مدير عام الشئون الاقتصادية انه خلال تفتيش صيدليه الدكتور ع أ بقرية الهيصمية تم ضبط عده مخالفات تمثلت في أدوية منتهية الصلاحية وأدوية خاصة باستخدام المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات وادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها وادوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها وأدوية خاصة بالقوات المسلحة ومحظور بيعها خارج مستشفياتها وأدوية جدول (3,1) مواد مؤثرة علي الحالة النفسية ( سموم ) وغير مرخص بحيازتها ومستلزمات ورقية خاصة بمعامل التحاليل وأنابيب لسحب العينات وأدوية صدر منشور بعدم تداولها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحريز المضبوطات ، وتحرير المحضر رقم 313 أ رط لسنة 2021 بمركز شرطة فاقوس .

وأشار الي انه تستمر الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.