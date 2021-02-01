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محافظات

لمواجهة كورونا.. تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الشبابية بالشرقية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي)، وذلك تفعيلًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 

وشدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظًا على صحتهم وسلامة أسرهم.

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وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم ومراكز شباب ( قرموط صهبره – اكوه – تل القاضي – جميزة بني عمرو – العصايد – بهنيا – شنباره منقلا – المناحريت – صفط زريق – الصويني) بمركز ومدينة ديرب نجم , وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد استمرار توافد  المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، للاستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 35 %  قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

 

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية ، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري  ، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

من جانبه أوضح أحمد  الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال  ٢٣٧ الف و٩١٣ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي أمس ٣٠ يناير ٢٠٢١ ، مشيرًا إلى أنه سيتم تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

 

وأشار الي انه مازال أهالي الشرقية يتوافدون  على المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات  البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.

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