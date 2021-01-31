لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء ومصادرة 74 شيشة وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة مكبرة علي شوارع المدينة ، وأسفرت الحملة عن ضبط ( ٥ ) شيش من ٢ كافيتريا بنطاق المدينة مخالفه للإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأثناء المرور الميداني تم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة على ( ٦ ) مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية.

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وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة علي المقاهي والكافتريات واسفرت عن التحفظ على( ٤٠) شيشه داخل مخزن تابع لكافتريا بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق للعزاء بقريه أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق وتم تفريق المواطنين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وأسفرت عن ضبط ٤٤ حاله إشغال ورفع ٥٩ حالة إشغال ، بالإضافة إلى إزالة ٣ أكشاك مخالفة و مصادرة ١٠ شيش من ٢ مقهي مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بحملة علي المقاهي وأسفرت عن ضبط ١٩ شيشة من ٦ مقاهي مخالفة بنطاق المدينة والوحده المحليه بالأسدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بشارع السنترال بالمدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.