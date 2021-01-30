لمواجهة كورونا.. زراعة الشرقية تكثف حملات التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،ضرورة الإستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي ) ، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين وتفعيلا ً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وصرح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بأنه تم إجراء أعمال الرش والتطهير بديوان عام المديرية والإدارات الداخلية وكذلك الإدارات الزراعية بههيا وبلبيس ومكتبي زراعة القرين والصوفية ، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه ، بالإضافة إلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

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وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها أكدت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين أبو كبير برئاسه محمد محيي مدير الإدارة قامت بحمله على الأنشطه التجارية لضبط المخالفين وأسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين كالاتي :

-تحرير محضر رقم ( 311 ) ضد ا ع ا لحيازته 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

-تحرير محضر رقم ( 312 ) جنح اد ط ضد ا م ا ع والمقيم بالبوها البلد كفر صقر وذلك لحيازته كمية من الزيت التمويني المدعم من الدولة 26 كرتونه زيت بكل كرتونه 12زجاجه ، كما تم التحفظ علي 36 ربطة سكر الدم زنة 20 كيلو جرام وتم التحفظ على 10 كيس ملح طعام محملين على السياره رقم 5684 كفر صقر لتهريبهم وبيعهم في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحرير محضر رقم ( 313 ) ضد ا م ع والمقيم بناطوره كفر صقر لحيازته 85 شكارة لوريا مدعم من قبل الدولة ومحظور تداولها بالأسواق.