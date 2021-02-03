حكام مباريات اليوم.. إبراهيم نورالدين للقاء الإسماعيلي وسموحة









أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباريات اليوم الأربعاء فى الدورى الممتاز.





جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:





مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندري





احمد العدوى حكما للساحة وثنائي المساعدين ايمن العقاد وإيهاب فخرى وحكما رابعا احمد العباسي وحكما للفيديو محمد الصباحي ومساعده حمادة القلاوى.





مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب





امين عمر حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمد عبدالقادر ووائل شعبان وحكما رابعا. طاهر سيد سليمان وحكما للفيديو سيد شعبان ومساعده صبرى ابراهيم.





مباراة انبي وبيراميدز

محمود ناجي حكما للساحة ويساعده الثنائى ابراهيم السوداني وأحمد التلاوى وحكما رابعا رشا النعناعى وحكما للفيديو محمود بسيوني ومساعده محمود وفا.





مباراة الإسماعيلي وسموحة



