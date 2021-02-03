كاف يختار طاقمًا مصريًا لإدارة مباراة الهلال السوداني وصن داونز

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طاقم تحكيم مصريا لإدارة مباراة الهلال ومضيفه صن داونز الجنوب افريقي في افتتاح دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.





كان فريق الهلال السوداني خاض العديد من المباريات الودية استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب افريقي في افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





ومنح نادى الهلال السوداني الرئاسة الشرفية للسعودي تركي ال الشيخ وقام الأخير بدعم النادي في إنهاء الملعب من الإضاءة.





وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن اختيار طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي جهاد جريشة لإدارة مباراة الهلال السوداني وفريق صن داونز الجنوب افريقي.





ومن المقرر ان تقام مباراة الهلال السوداني وفريق صن داونز الجنوب افريقي يوم 13 فبراير الجاري، في افتتاحية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





يذكر أن قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك يشاركان في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.