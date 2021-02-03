مصرع أول جندي تركي في سوريا خلال 2021

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أول جندي من القوات التركية، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام قليلة بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.





ففي 31 يناير الماضي، قام مسلحون مجهولون باستهداف إحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية “m4” بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية، حسبما أشار الموقع الرسمي للمرصد السوري.





وفي 17 يناير، وثق المرصد إصابة جندي تركي برتبة رقيب، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي.





فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار استهدف مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، شمال شرق سوريا.





وفي 6 يناير، وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من "مديرية النفوس" بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.





وفي 3 يناير، وقع انفجار بالقرب من مدينة معرة مصرين، نتيجة قذائف "آربيجي" أطلقها مجهولون على عربة تركية أثناء مرورها على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين طوقت القوى الأمنية التابعة للفصائل والقوات التركية الموقع.





وتشهد مناطق "نبع السلام"، انفلاتًا أمنيًا متواصلًا ومتصاعدًا منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.



