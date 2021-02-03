ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصرع أول جندي تركي في سوريا خلال 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:47 ص
مصرع أول جندي تركي
مصرع أول جندي تركي في سوريا خلال 2021
Advertisements
قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أول جندي من القوات التركية، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام قليلة بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.

ففي 31 يناير الماضي،  قام مسلحون مجهولون باستهداف إحدى النقاط العسكرية التركية، في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب-اللاذقية “m4” بريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية، حسبما أشار الموقع الرسمي للمرصد السوري.

وفي 17 يناير، وثق المرصد إصابة جندي تركي برتبة رقيب، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على محارس النقطة التركية في قرية باتبو بريف حلب الغربي.

فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار استهدف مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، شمال شرق سوريا.

وفي 6 يناير، وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من "مديرية النفوس" بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.

وفي 3 يناير، وقع انفجار بالقرب من مدينة معرة مصرين، نتيجة قذائف "آربيجي" أطلقها مجهولون على عربة تركية أثناء مرورها على مفرق قرية كفريا شمالي مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين طوقت القوى الأمنية التابعة للفصائل والقوات التركية الموقع.

وتشهد مناطق "نبع السلام"، انفلاتًا أمنيًا متواصلًا ومتصاعدًا منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.

وجدير بالذكر أن عمليات القصف الصاروخي المكثف تتواصل على مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، من قبل الفصائل الموالية لأنقرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في عين عيسى

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. والدفاع الجوي يتصدى

250 عنصرا من القوات الخاصة التركية يصلون إلى الأراضي السورية

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف قرى شمال سوريا

سوريا .. جرحى في انفجار جديد بريف حلب

ترشيحاتنا

أبناء أصالة يخطفون الأنظار بجمالهم عبر إنستجرام

في ذكرى رحيل أم كلثوم.. لماذا قبَّل عبد الحليم حافظ يدها؟

وائل جمعة: الأهلي لا يعاني من أزمات هجومية وأحذرهم من هذا الأمر

الكويت تبحث إغلاق المطار بسبب زيادة إصابات كورونا

بسبب صورة مخيفة.. تحذير خطير من ارتداء الأطفال ملابس زرقاء في حوض السباحة

قرار عاجل بسحب حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز من الخليج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور