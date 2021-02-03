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فن

شاهد..أحدث ظهور لـ هشام ماجد بصحبة فريق عمل مسلسل "اللعبة 2"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة من خلال خاصية "الاستورى "بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ،وظهر فيها مع فريق عمل مسلسل اللعبة 2.

وكتب ماجد من خلال الصورة معلقا :"صباحكم لذيذ"

والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.
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