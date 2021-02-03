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اقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى بمنتصف تعاملات البورصة اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:34 م
تراجع مؤشرات البورصة
تراجع مؤشرات البورصة
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محمد صبيح
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه الهامشي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، وسط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11636 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة.




وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 14221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4464 نقطة.


وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2421 نقطة.


وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3455 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1114 نقطة.
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