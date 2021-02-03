بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 .. الداخلية توزع مساعدات لـ 300 من أسر المسجونين والمفرج عنهم .. صور

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية بإقامة فاعلية بإتحاد الشرطة الرياضى ، وذلك لتوزيع العديد من المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم.

وتم خلال الفاعلية تقديم المساعدات لقرابة (300) حالة عبارة عن (أجهزة كهربائية "ثلاجة ، غسالة، بوتاجاز ، ماكينة خياطة" – ملابس أطفال – دعم مادى لمشروعات صغيرة فى مجالات عديدة – دعم مادى وعينى لزواج أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم – كرسى كهربائى متحرك لذوى الإحتياجات الخاصة – سجادة يدوية مختلفة – بطانية) ، وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المشاركة.





من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.





وذلك إستمرارًا لمبادرة (كلنـــا واحـــد) وتفعيلًا للدور المجتمعى بوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصًا من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون ، وبمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ69.