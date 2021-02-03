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رياضة

شوبير: فرع نادي الزمالك بأكتوبر سيحقق مكاسب مالية كبيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:20 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، سيكون فتحة خير على القلعة البيضاء لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن النادي سيحقق مبالغ مالية كبيرة وخيالية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير  خلال برنامجه، على راديو "أون سبورت إف إم": "اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، اتخذت خطوات جادة بإنشاء فرع جديد يضم عددا من المنشآت ومبنى اجتماعي وستاد، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي ستتولى هذه المهمة.

وشهدت الفترة الماضية، عقد جلسة بين اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، رئيس نادي الزمالك، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتوقيع بروتوكول تعاون بين مسؤولي الوزارة والنادي، يقضي بالبدء في فرع النادي بالسادس من أكتوبر، الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من أوجه التعاون في الجانب الإنشائي.

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