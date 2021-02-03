شوبير: فرع نادي الزمالك بأكتوبر سيحقق مكاسب مالية كبيرة

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، سيكون فتحة خير على القلعة البيضاء لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن النادي سيحقق مبالغ مالية كبيرة وخيالية، خلال الفترة المقبلة.





وأضاف شوبير خلال برنامجه، على راديو "أون سبورت إف إم": "اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، اتخذت خطوات جادة بإنشاء فرع جديد يضم عددا من المنشآت ومبنى اجتماعي وستاد، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي ستتولى هذه المهمة.



