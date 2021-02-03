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حوادث

ضبط 12 شخصا ينقبون عن الآثار داخل منزل بالفيوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:33 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة المركز.
      
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه، وأمكن ضبط مالك المنزل وعدد (11 شخص ، جميعهم مقمين بدائرة المركز) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد 6 طلقات) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل المشار إليه، وتم العثور على (حفرة بقطر 5 متر بعمق 10 متر ) وأدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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