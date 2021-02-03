شاهد| جولة سياحية في متحف السكة الحديد برمسيس

المتحف يضم العديد من المقتنيات الأصلية النادرة وحوالي 700 نموذج للقطارات البخارية منذ اختراعها، والتي كانت تعمل بالفحم ثم البخار.





يجسد متحف سكك حديد مصر ذاكرة حية لتطور وسائل النقل في مصر عبر العصور، إذ يضم المتحف العريق، الأول من نوعه في العالم العربي والثاني على مستوى العالم بعد المتحف البريطاني، خرائط ووثائق ومجسمات، تصور تاريخًا حافلًا للسكك الحديدية.





أنشئ المتحف في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1932 خلال عهد الملك فؤاد الأول، وافتتح لاستقبال الزوار في يناير/كانون الثاني عام 1933، وكان الغرض من إنشائه توثيق تطور وسائل النقل في مصر، وأن يصبح أول متحف علمي فني بمجال وسائل النقل في البلاد.





ومصر هي الدولة الثانية في العالم التي عرفت القطارات عام 1854 بعد المملكة المتحدة، إذ بدأ إنشاء أول خطوط سكك حديدية في أفريقيا والشرق الأوسط في 1834 ومدت قضبان خطوط وقتها في خط السويس الإسكندرية، غير أن العمل بها توقف بسبب اعتراض فرنسا لأسباب سياسية، ثم أحيت الفكرة بعد 17 عامًا في 1851.





يضم المتحف العديد من المقتنيات الأصلية النادرة وحوالي 700 نموذج للقطارات البخارية منذ اختراعها، والتي كانت تعمل بالفحم ثم البخار ثم الديزل، إضافة إلى الأجهزة والمعدات، وأهمها نموذج لقاطرة بخارية هي ثاني أكبر قاطرة بخارية في مصر، والقطار الملكي المذهب للخديوي إسماعيل، والذي صنع خصيصًا في نيو كاسل بإنجلترا ويرجع لعام 1859، ويتكون من 6 عربات مخصصة للخديوي إسماعيل وعائلته والضباط والأميرات وسائقي القطار.



كما يوجد بالمتحف مجسمات ونماذج تحكي بداية بناء المحطات في مصر منها محطات سيدي جابر، وبورسعيد، وطنطا، والقاهرة، وأسيوط، وإدفو، علاوة على نماذج للجسور الثابتة والمتحركة وأهمها جسر بني على فرع دمياط عام 1854، وجسر "إدفينا" على فرع رشيد عام 1933، كما يضم أول آلة لطباعة التذاكر عام 1890.









عرض برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، تقرير عن جولة فى متحف السكة الحديد برمسيس، حيث أن