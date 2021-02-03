صحة الشرقية تستجيب لعلاج مريضة سمنة بأبو كبير ونقلها لمستشفى الزقازيق للعلاج

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الطب العلاجي، بسرعة نقل سيدة مريضة من منزلها إلي مستشفي الزقازيق العام، فور تلقي استغاثة من ابنتها من عدم قدرتها علي علاج والدتها، والتي تعاني من أنيميا حادة، وسمنة زائدة نظرًا لزيادة كبيرة في الوزن وكبر حجم البطن بشكل مفاجئ، مما يعيق حركتها ونقلها.

وقام مدير العلاجي بالتنسيق مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، بنقل المريضة من منزلها إلي مستشفي الزقازيق العام، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريضة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لها، والعروض الطبية علي الأساتذة المتخصصين، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي المريضة، في تخصصات "الباطنة، والقلب، والجراحة، والعناية بمستشفي الزقازيق العام، والصدر بمستشفي الأمراض الصدرية"، وتم عمل التحاليل والأشعات اللازمة لها، والحالة الآن بوضع جيد ومستقر وتتلقي العلاج اللازم بقسم الباطنة بمستشفي الزقازيق العام، تحت إشراف مباشر لمدير المستشفي.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومديري الإسعاف، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمشرف العام علي المناظير بالمديرية، ومديري مستشفيات الزقازيق العام والصدر، وجميع السادة الأطباء والفرق الطبية المشاركة، لسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريضة بالمستشفي، والمساهمة في التخفيف من معاناة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروع في قطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنية لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين ، واستكمالًا وتدعيمًا لمشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال متابعته لنسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بمركز ومدينة منيا القمح والمُقام بتكلفة 18 مليون جنيه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.

إستمع المحافظ ومرافقوه من المهندس المسؤول لشرح تفصيلي عن الأعمال الجارية بالمحطة وتمت الإشارة الي انه جاري انشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية بمحطة المعالجة إلي 75% وشبكات الإنحدار إلي 80 % ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 50%.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاه الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامه العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.