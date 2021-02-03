رد أمين الفتوى على سيدة أصابها الكسل عن قيام الليل بعد فترة من المواظبة عليه

ارسلت سيدة سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسيمة تقول فيه :" أداوم على صلاة قيام الليل منذ فترة طويلة ولا أنام إلا بعد القيام بها وبعدها صلاة الوتر ، الا انني أمر حاليا بفترة اعجز فيها عن صلاة القيام ولا استطيع الاستيقاظ للصلاة ؟.





رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء : " من أدمن قرع الباب تمكن من فتحه " ، طالما أدمنتي قيام الليل فلن تستطيع تركه وما تمرين به الآن هي طبيعة النفس البشرية وهي الفتور لفترة والعودة مرة أخرى .





وأضاف وسام محذرا السائلة " إياك والاستسلام لهذا الأمر " حاولى التغلب عليها والاستعاذة من الشيطان وسارعي بالوضوء والصلاة .





ونصح وسام السيدة قائلا: نصحنا أهل الله بأن قراءة خواتيم سورة الكهف قبل النوم بنية ان يوفقك الله على الاستيقاظ لصلاة قيام الليل وهي فعلا مجربة .





سنة واظب عليها النبي في قيام الليل





قال الشيخ عويضة عثمان، مديرة إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن سنة سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند صلاة التهجد أنه كان يؤخر ركعة الوتر إلى آخر الليل، مضيفا أنه إذا كان المسلم يستطيع الاستيقاظ لصلاة قيام الليل فمن الأفضل له أن يؤخر ركعة الوتر آخر الليل حتى يصيب سنة رسول الله.





وأضاف «عويضة» فى تصريح له، أنه لم يكن المسلم قادرا على الاستيقاظ لصلاة قيام الليل فله أن يصلى العشاء وقيام الليل ثم يوتر بعدهما فإذا استيقظ قبل الفجر فله أن يصلى ما شاء من الركعات دون أن يوتر مرة أخرى.





هل يجوز الصلاة بعد الوتر بدون نوم؟





قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.









هل يجوز الصلاة بعد الوتر .. ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الأصل تأخير الوتر ليكون خاتمة لصلاة الليل لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا).





وأوضحت لجنة الفتوى في بيان لها أنه قد ورد جواز صلاة بالليل بعد أداء صلاة الوتر، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس" وهذا يدل على جواز صلاة الليل بعد الوتر.





وأضافت أنه بناء عليه يمكن القول بأن الأصل تأخير الوتر، مع جواز الصلاة بعده.





؛ لما جاء في تحفة المحتاج" ويستحب أن لا يتعمد صلاةً بعده، وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا، ففعله لبيان الجواز، والذي واظب عليه وأمر به جعل أخر صلاة الليل وترًا".