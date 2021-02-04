هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه؟ .. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت، عمل يؤجر عليه الإنسان، ولا يأخذ ثواب القراءة الميت فقط، بل يشاركه القارىء في الثواب.
وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارىء والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًاأن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وأضاف أن الإنسان يهب مثل ثواب قرءته للميت بأن يدعو قبل القراءة أو بعدها بـ: اللهم هب مثل ثواب هذه القراءة لعبدك فلان، لافتًا إلى أن الله واسع كريم وأنه سبحانه وتعالى يعطي كليهما أجر القراءة لا ينقص منه شىء.
هل يمكن هبة الإنسان ثواب قراءة القرآن لشخصين عن نفس القراءة؟
وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارىء والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًاأن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وأضاف أن الإنسان يهب مثل ثواب قرءته للميت بأن يدعو قبل القراءة أو بعدها بـ: اللهم هب مثل ثواب هذه القراءة لعبدك فلان، لافتًا إلى أن الله واسع كريم وأنه سبحانه وتعالى يعطي كليهما أجر القراءة لا ينقص منه شىء.
هل يمكن هبة الإنسان ثواب قراءة القرآن لشخصين عن نفس القراءة؟