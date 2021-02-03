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تعليم

حسم الجدل حول إلغاء امتحانات الجامعات.. تعرف على المواعيد بقرار رسمي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:43 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني - أحمد الشاهد

 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم الجدل المثار بشأن موقف امتحانات طلاب الجامعات , وذلك بعد تداول العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى فيسبوك بعض التصريحات الخاطئة  المنسوبة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بشٱن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول للجامعات و المعاهد المصرية .

 

وقد نص هذا القرارعلى أن تبدأ امتحانات مواد التخلف اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 مارس 2021 ، وبالنسبة للامتحانات العملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول  للعام الجامعي 2021م ستبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021  بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية .

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كما تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية ، على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ، حيث يلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل ، مع مراعاة الالتزام بالاختصصات الواردة بالمنشور العام رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته كل فيما يخصه .

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وفي هذا الاطار قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ان القرار الوزاري ينص على بدء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021

 

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"  أن القرار  يشمل أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، بينما تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021

 

جاء ذلك بعد أن شهدت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي على "فيس بوك" تداول صورة قرار وزاري معتمد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ومختوم بختم شعار الجمهورية ، لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات المصرية .

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