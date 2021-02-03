محافظ سوهاج يوضح أهم مشروعات الإقليم خلال الفترة الأخيرة.. فيديو

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن تمر محافظة سوهاج بمرحلة جديدة فى الانشاءات وكيفية التخطيط لها، حيث أن الرئيس السيسي قام بتوجيه مباشر فى تنفيذ مشاريع متكاملة بجميع قري سوهاج، منوها إلى أن المحافظة تتولى مشروع معين فى قرية من قرى المحافظة، حيث أنها تنفذ مشروع متكامل من بنية أساسية، صرف، كهرباء، مياه، مدارس، فتسعى الدولة محاولا إنجاز جميع القطاعات التى تخص القرية.

وأضاف "محافظ سوهاج"، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم سى مصر 2"، أن المحافظة تقوم على تأهيل جميع الوحدات الصحية والبيطرية، مراكز الشباب، توفير فرص عمل، وجميع متطلبات الاجتماعية الخاصة بأهل القري، وذلك يكون فى إطار متكامل من القطاعات وليس قطاع واحد بالقرية، كما أن الرئيس السيسي وجه بالتخطيط التشاركي، الذى ينص علي التشاور مع أهل القري ذاتهم، حتي يتم التوصل إلى احتياجات أهل القري وتنفيذها.

وأشار إلى أن تقوم المحافظة بتنفيذ المشروعات الأولي والأكثر احتياجا لأهل القري، مضيفا أن الميزة فى تلك المشروعات تنفيذ ما يحتاجه الواقع، وبالفعل تقوم المحافظة بتلبية اجتياجات أهاليها بقدر كبير جدا ، مؤكدا أن عام 2020 شهد إنجاز 307 مشروعا بمختلف القطاعات باستثمارات بلغت 4 مليارات و400 مليون جنيه أهمها الانتهاء من 15 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها 5 محطات مياه، و10 محطات صرف صحي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و121 مليون جنيه، وإنشاء وتطوير منطقتي آثار الحواويش بمركز أخميم، وإتريبس بالشيخ حمد بمركز سوهاج، وإنشاء وحدة مرور بمركز طما، بالإضافة إلى وحدة مطافي، وسوق حضري، ووحدة مرور بمركز جهينة، وتطوير مرسى ناصر السياحى بتكلفة إجمالية 30 مليونا و600 ألف جنيه.

وأوضح أن شهدت سوهاج طفرة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، غير مقتصرة على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فالتنمية الاقتصادية التى توجد فى سوهاج، أكثر مما يتخيله الكثير من الأشخاص، مؤكدا أن المصالحة القانونية لمباني المحافظة هدفها تحقيق حياة كريمة، نمط وتخطيط عمراني يليق بمصر والمصريين.