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برلمان

وزير الإسكان: نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7,5% لـ 14 % فى إطار مخطط التنمية العمرانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:44 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كانت مساحة المعمورة يبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى  14%.

وأكد وزير الإسكان، أنه جاري العمل علي مساحة 14.5 من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.

وقال الوزير: "نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7,5% لـ 14 % فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالى استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى.

وتابع: "زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة".
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