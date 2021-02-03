مواصفات كيا سونيت بعد طرحها رسميا .. صور

وصلت السيارة كيا سونيت kia sonet الرياضية إلى بعض أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة Compact SUV، وتأتي بتصميم خارجي عصري، وتعتبر كيا سونيت kia sonet أحدث الإضافات لعائلة كيا .

















مواصفات كيا سونيت kia sonet

تتميز كيا سونيت kia sonet الجديدة بتصميم ديناميكي مدمج و شبك امامي محدث والمسمي بأنف النمر من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.









محركات كيا سونيت kia sonet

سونيت متاحة بعدة خيارات لمجموعة نقل الحركة و المحركات ، منها البنزين محرك “سمارت ستريم” (Smartstream) رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي ومحرك الحقن المباشر بالشحن التوربيني (T-GDi) بسعة 1000 سي سي إلى جانب محرك الديزل مع الحقن المباشر بالوصلة المشتركة (CRDi) بسعة 1500 سي سي .











نواقل حركة كيا سونيت kia sonet

كيا سونيت متاحة ايضا مع خمسة خيارات لناقل السرعة، تتضمن ناقل السرعة اليدوي بخمس وست سرعات، وناقل السرعة الأتوماتيكي DCT سهل الاستخدام بسبع سرعات وناقل السرعة الأتوماتيكي بست سرعات، إلى جانب ناقل سرعة “سمارت ستريم” اليدوي الذكي (iMT) الجديد، والذي يضمن قيادة خالية من الإرهاق بفضل غياب دواسة الدبرياج .











كيا سونيت kia sonet مصممة على أساس السائق، وذلك من خلال واجهة نظام المعلومات والترفيه والعدادات حسنة التنظيم وسهلة الاستخدام، حيث تأتي مزودة بنظام صوت فاخر من “بوز” (BOSE) مؤلف من سبعة مكبرات صوت مع مضخم صوت، والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية مع آلية التبريد، وإضاءة LED المتزامنة مع الصوت، ومنقي الهواء الذكي المزوّد بالحماية من الفيروسات .









الترفيه في كيا سونيت kia sonet





الأمان في كيا سونيت kia sonet السيارة كيا سونيت kia sonet معززه بست وسادات هوائية، نظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة، ونظام “هايلاين” لمراقبة ضغط الهواء في الإطار.

السيارة كيا سونيت kia sonet معززه بست وسادات هوائية، نظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة، ونظام “هايلاين” لمراقبة ضغط الهواء في الإطار.

تأتي كيا سونيت kia sonet بأكبر شاشة تاتش عالية الدقة في هذه الفئة من السيارات بقياس 10.25 بوصة مزودة بنظام ملاحة وتحديثات حركة السير المباشرة، كما تأتي سيارة سونيت مزودة بالعديد من الميزات الذكية الأخرى، مثل تشغيل المحرك عن بعد، مع وضعيات متعددة للقيادة وقوة الجر والتحكم بالاحتكاك للطرازات الأتوماتيكية .