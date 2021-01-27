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سيارات

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:14 م
كيا كرنفال kia carnival
كيا كرنفال kia carnival 2021
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اشرف عطية
وصلت مؤخرا السيارة كيا كرنفال kia carnival 2021 الجديدة كليًا إلى المملكة العربية السعودية والتي تألقت بتصميم عملي أنيق، مع مصابيح أمامية ليد مزدوجة، ومصابيح خلفية ليد، مع كشافات ضباب أمامية، إضافةً إلى فتحة سقف، وأبواب جانبية كهربائية ذكية.

وتتميز كيا كرنفال kia carnival 2021 بمقابض مغطاة بالكروم، ومرايا جانبية بطي كهربائي، كما تتوفر بجنوط قياس 19 انش , وتستهلك 11 لتر وقود لقطع مسافة 100 كيلومتر ويتسع خزان الوقود حتي 72 لترا.

وتعتمد السيارة كيا كرنفال kia carnival 2021 على محرك MPI بست أسطوانات سعة 3500 سي سي بقوة 272 حصانا و331 نيوتن. متر من عزم الدوران، وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات ونظام دفع ثنائي.

وتتوفر السيارة كيا كرنفال kia carnival 2021 بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة مثل مثبت السرعة الذكي، والفرامل الالكترونية مع مانع انحدار، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وخلفية وستائر هوائية.


وتتسع كيا كرنفال kia carnival 2021 حتى 8 أفراد، وبها زر تشغيل المحرك مع إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، ومتاحة بكراسٍ كهربائية أو يدوية حسب الفئة، مع تحكم في وضعية السائق كهربائيًا، ومرايا داخلية تعتيم يدوي أو آلي وكاميرا خلفية و شاحن لاسلكي.

سعر كيا كرنفال kia carnival 2021 في السعودية

تبدأ اسعار كيا كرنفال kia carnival 2021 من 134,145 ريال حتي 180,950 ريال لأعلى فئة

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور
رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور
رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور
رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور
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