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سيارات

شاهد كيا كرنفال 2022 من الداخل تتسع لـ 11 راكبا .. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:01 م
كيا كرنفال
كيا كرنفال
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أماني نوار
قامت كيا بعرض أبرز موديلاتها العائلية كرنفال موديل 2021 الجديدة كليا من الداخل في فيديو مخصص نشرته كيا عملاق السيارات الكورية .

ويرجع تاريخ كيا كرنفال لأول مرة في السوق المحلي عام 1998 ، ولكن تم الكشف عن الجيل الحالي في يونيو بتصميم خارجي مثير ومزايا تقنية رائدة .

ولكن يمتلك الجيل الجديد مجموعة متنوعة من ترتيبات الجلوس ، بالإضافة إلى المقاعد الرياضية ، وصولا إلى المقاعد الاكثر عملية ، والتي تتسع إلي 11 شخصا ، وصممت كيا الموديل بهذا الشكل لجذب كافة أنواع العملاء لسيارتها الجديدة .

أما كيا  كرنفال فتتمتع بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بشكل قياسي ، وبغض النظر عن عدد الركاب فهي تعتبر خيار العائلات الأول لما تتمتع به من راحة وانسيابية على الطريق تؤهلها أن تكون من السيارات المحببة للأسر في الخليج .

يذكر أن كيا تتجه الآن إلى طرح العديد من الموديلات الجديدة في الأسواق فقد تم طرح كيا سبورتاج 2022 مؤخرا بتصميم رياضي جميل وانسيابي لمواجهة الكثير من المنافسين السوق حاليا مثل هيونداي ونيسان .
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