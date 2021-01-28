كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور

وبالرغم من اعتبار السيارة كيا كيه 900 KIA K من السيارات السيدان الرائدة في تشكيلة كيا و التي تباع في الولايات المتحدة الامريكية بسعر 59,900 دولار وهو سعر باهظ مقارنة بطرازات الشركة الأخرى إلا أنها كانت تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3300 سي سي بقوة 370 حصان و510 نيوتن.متر من عزم الدوران و دفع رباعي و فتيس اوتوماتيك 8 سرعات .



