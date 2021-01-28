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سيارات

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 06:00 م
Kia-K900
Kia-K900
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اشرف عطية
قررت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية وقف بيع كيا كادينزا 
وكيا كيه 900 KIA K موديلات 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض مبيعاتها بشكل ملحوظ ، وتقول كيا أنهم يقومون بإعادة تنظيم تشكيلة سياراتها المعروضة هناك خصوصا بعد ارتفاع الطلب علي السيارات الكروس اوفر وSUV متعددة الاستخدامات . 

وبالرغم من اعتبار السيارة كيا كيه 900 KIA K  من السيارات السيدان الرائدة في تشكيلة كيا و التي تباع في الولايات المتحدة الامريكية بسعر 59,900 دولار وهو سعر باهظ مقارنة بطرازات الشركة الأخرى إلا أنها كانت تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3300 سي سي بقوة 370 حصان و510 نيوتن.متر من عزم الدوران و دفع رباعي و فتيس اوتوماتيك 8 سرعات . 

كانت السيارة كيا كيه 900 KIA K مصنفة في الولايات المتحدة الامريكية ضمن السيارات الفاخرة التي تأتي بنظام إضاءة محيطي بـ 64 لون، ويُمكن أيضًا إضافة بطانة سقف جلدية، ومقاعد خلفية كهربائية مع تدفئة وتهوية، وبالنسبة للمبيعات، فقد باعت 900 KIA K عدد 305 سيارة فقط في العام الماضي بأمريكا، و390 سيارة فقط في 2019، أما بالنسبة لكادينزا، فقد انخفضت مبيعهاتها بشكل كبير منذ 2017، ففي العام الماضي باعت الشركة 1,265 سيارة فقط بأمريكا.

اما كيا كادينزا كانت تباع في الولايات المتحدة الامريكية بسعر 37,850 دولار و كانت متاحة بمحرك V6 سعة 3300 سي سي بقوة 294 حصان و343 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات ونظام دفع أمامي، كما تتمتع بمقصورة فسيحة وراقية مع مقاعد جلدية مدفأة، وشاحن لاسلكي، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مزود بنظام ملاحة متطور 3D . 
كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور
كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور
كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور
كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور
كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور
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