ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يتقدم على إنبي بهدف صاروخي لـ محمود وادي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:16 م
لاعبي بيراميدز
لاعبي بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة - أحمد رمضان
أحرز فريق بيراميدز هدف التقدم امام إنبي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .

وبدأ بيراميدز اللقاء بالضغط المتواصل علي فريق إنبي لآدراك هدف مبكر لآرباك صفوف الفريق البترولي والاستحواذ علي مجرباته .

وجاءت ركلة ركنية لصالح فريق إنبي من جهة اليسار نفذها محمد المرسي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فريق بيراميدز عن مناطق الخطورة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما جاء إنبي فى المركز السابع برصيد 13 نقطة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلى يتقدم بهدف صاروخي فى شباك بطل النيجر

الأهلي يتفوق على بطل النيجر بهدف صاروخي في الشوط الأول

60 دقيقة .. الأهلي يبحث عن الهدف الثاني.. وبطل النيجر يسعى لإدراك التعادل

75 دقيقة .. هدف وعارضة وإهدار فرص للأهلي أمام بطل النيجر

الاهلي يفوز على بطل النيجر 1-0 وينتظر بطاقة التأهل لـ دور المجموعات

المصري يتفوق على الإنتاج الحربي بهدف في الشوط الأول

ترشيحاتنا

الصحة: أرقام الإصابات المعلنة هى الموجودة بمستشفيات الصدر والعزل والحميات

حكم نهائى.. براءة المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات من فوق أسطح البيوت تكلفت 1.5 مليار جنيه

فيديو جراف.. رقصت بدون حجاب .. تفاصيل قضية حنين حسام والإفراج عنها

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد

اكتشف أعراض سرطان الفم بسرعة