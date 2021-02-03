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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: عودة العاملين منتصف فبراير الجاري استعدادا للامتحانات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:21 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عودة العمل بكامل قوته بحضور العاملين منتصف الشهر الحالي استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول  مؤكدًا أنه سيتم تخصيص مكتب داخل كل مجمع شرق وغرب النيل به جميع الوظائف الحرفية لخدمة كليات كل مجمع في أي وقت.

جاء ذلك خلال  الاجتماع الشهري ، اليوم الأربعاء، مع مديري كليات الهندسة، وتربية رياضية، وعلاج طبيعي، وتمريض، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلوم ملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والزراعة، وخدمة اجتماعية، والألسن، ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، ومعهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعهد الليزر، وعلوم المسنين، ، بمجمع 330 فدان بشرق النيل، وذلك بحضور أمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لمجمع 330 فدان.

وناقش رئيس الجامعة  خلال الاجتماع المشاكل الخاصة بكل كلية داخل المجمع موجهًا بسرعة حلها على الفور قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول موجها بسرعة تجهيز المدرجات والقاعات لعقد الامتحانات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

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من ناحية أخري  كرم مكتب التصنيف الدولي بجامعة بنى سويف، اليوم، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأهدت الدكتورة سما الدق مدير المكتب لوحة تذكارية لرئيس الجامعة تقديرا لدعمه للمكتب وحصول الجامعة على مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية أو المحلية على مستوى الجامعات المصرية.

وأثنى الدكتور منصور على الجهد المبذول من مكتب التصنيف الدولي في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة، ما أدى إلى زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية.

وشدد رئيس الجامعة على استمراره في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية، وفتح قنوات تعاون علمية مع جامعات محلية وإقليمية وعالمية، وفقًا لاستراتيجية الجامعة ورؤيتها في تطوير البحث العلمي.

وقالت الدكتورة سماء إمام الدق مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إن المكتب يعمل من خلال خطة استراتيجية ودعم كامل من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة، وأن المكتب له العديد من الأنشطة أهمها إعداد وتنظيم الدورات المتخصصة في كتابة الأبحاث العلمية، كما يقوم المكتب بجمع وتحليل البيانات المنشورة عن الجامعة، ورفعها على مواقع التصنيف الدولي مؤيدة بالوثائق المطلوبة.
رئيس جامعة بني سويف: عودة العاملين منتصف فبراير الجاري استعدادا للامتحانات
رئيس جامعة بني سويف: عودة العاملين منتصف فبراير الجاري استعدادا للامتحانات
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