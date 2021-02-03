200 ألف يعملون في العاصمة الإدارية.. «الإسكان» توضح موعد الانتهاء من الحي الحكومي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم مشروعات العاصمة الإدارية، موضحًا أن هناك أعمالا كثيرة تتم فى العاصمة الإدارية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتقدم بالشكر لجميع العاملين الذين عملوا فى العاصمة الإدارية.





ولفت إلى أنه منتصف هذا العام سيتم الانتقال لـ الحى الحكومى، مؤكدًا أنه عمل تجارب كثيرة على المرافق فى الحى الحكومة.





وأشار إلى أنه تم تسليم بعض الوحدات للمواطنين، وأوضح أن 200 ألف عامل يعملون فى العاصمة الإدارية الآن، وهناك التزام من الجميع بالإجراءات الاحترازية.





تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، ومرافقوه، اليوم، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال جولته فى أرجاء المنطقة، حرص رئيس الوزراء، على متابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات وقائية واحترازية خاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخل موقع العمل، مشيدًا بما لاحظه من تطبيق دقيق لتلك الإجراءات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى تطبيقها حماية للعاملين داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من مسئولى وزارة الإسكان، حول الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال الإنشائية الخاصة بالأبراج التى يتم تنفيذها داخل منطقة الأعمال المركزية، بواسطة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة، ونسب الانجاز الخاصة بكل برج، وتفقد رئيس الوزراء برج "C08" الذى وصل حتى الآن الى الدور الـ 30، مستعرضًا النموذج المرئى لواجهات ملاحق الأبراج الإدارية والسكنية.

وتناول الشرح الموقف الخاص بتقدم أعمال الواجهات لعدد من الأبراج، وكذا تنفيذ الحوائط، والهيكل المعدنى للبرج الأيقونى، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الخاصة بمنطقة الخدمات المركزية والبنية التحتية لها.