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أخبار العالم

بعد الاعتداء على حافلته.. الجيش السوري: نسعى جاهدين للقضاء على داعش

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:10 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء السورية " سانا" بأن وحدات الجيش العربي السوري تسعي جاهدة للقضاء على خلايا إرهابيي تنظيم داعش وتأمين الطريق الدولي دير الزور-تدمر الاستراتيجي الذي يصل دمشق بالبادية وصولًا إلى الشمال السوري.

يأتي ذلك بعد تعرض الطريق الدولي دير الزور-تدمر خلال الفترة السابقة لاعتداءات إرهابية طالت حافلات النقل العام.

وأشار أحد القادة الميدانيين لوكالة الأبناء السورية الي أن وحدات الجيش العربي السوري تعمل على خطين متوازيين حيث يتم العمل على ملاحقة فلول إرهابيي داعش في البادية السورية والقضاء عليهم بالتوازي مع تأمين وحماية الطريق الدولي دير الزور- تدمر- حمص- دمشق عبر إقامة نقاط استناد جديدة وتعزيز النقاط العسكرية وتسيير دوريات على مدار الساعة والتواصل الجماعي بين النقاط المنتشرة على طول المحور.

وأكد القائد العسكري السوري  أن الطريق الدولي دير الزور-تدمر بات آمنًا تمامًا، مشيرا الي ان حركة السيارات وحافلات النقل وشاحنات البضائع تسير بكل سلاسة وأمان وهو بحماية رجال الجيش العربي السوري وهم على أتم الاستعداد للقضاء على أي مجموعة إرهابية تحاول الاعتداء على الطريق.

كانت مجموعة من فلول الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور اعتدت مرات عدة على حافلات وسيارات للمدنيين والعسكريين خلال الشهر الماضي كان آخرها تعرض حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقة المالحة-الشولا لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.
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