وزير الشباب يعلن تعديلات بقانون الرياضة.. وحسام غالي يطالبه بالتفكير خارج الصندوق

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضه خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان اليوم برئاسة النائب محمود حسين لدراسة بيان الوزير الذي ألقاه بالجلسة العامة للبرلمان الاسبوع الماضي .





وأكد النائب حسام غالى امين سر اللجنة، بضرورة الاهتمام بالرياضة المصرية وتوفير كافة الموارد المالية لتحسين الاستادات الرياضية والاهتمام بالنشء، قائلا: "أ ي حاجة من غير موارد ليس لها قيمة مطالبا وزير الشباب بالتفكير خارج الصندوق للتطوير منظومة الشباب والرياضة".





وتساءل "غالى" اين المشروع القومي للموهوبين، ليس موجودا على الأرض وغير ملموس مطالبا بمشروع قومي رياضي سياحي يليق باسم مصر.

وطالب الناىب حازم امام بضرورة الاهتمام بالرياضة المصرية والاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين في كافة الالعاب الرياضية.





وأكد الناىب محمد عمر على تكريم الابطال الرياضيين من أبناء شهداء القوات المسلحة، والشرطة المصرية .