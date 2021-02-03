ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

"عمر أفندي" تتفاوض مع الغرفة التجارية لتعديل شروط إيجار فرع الإسماعيلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المهندس أحمد عثمان اجتماعا اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة عمر أفندي برئاسة أمل دوابة، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الشئون الاقتصادية، وضم مجلس إدارة الغرفة التجارية إبراهيم خميرة، نائب رئيس المجلس، وجلال أبو الطاهر سكرتير المجلس وعبد الله خضير أمين الصندوق وإيهاب ذهدي أمين الصندوق المساعد والسيد الكرسلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشعب وعلى بركة عضو المجلس ومحمد السيد مدير عام الغرفة.


وقدم مجلس إدارة عمر أفندي عرضا جديدا لمجلس الإدارة يتضمن تطوير الجزء الخاص بعمر أفندي، وترك مساحة أكبر للغرفة التجارية للاستفادة منها في خدمة التجار، بالإضافة إلى شروط جديدة للإيجار، علما بأن ملكية المبني ترجع للغرفة التجارية بالإسماعيلية.



وقرر أعضاء مجلس الإدارة دراسة العرض لوضع التصور النهائي لشكل التعاقد في حالة موافقة أعضاء الغرفة على العرض المقدم من مجلس إدارة عمر افندي.



يذكر أن الغرفة التجارية حصلت على حكم قضائي بالحصول على المبني كاملا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع وفد تجاري فرنسي .. شاهد

وفد فرنسي يبحث مع غرفة الإسكندرية توسيع مجالات الاستثمار

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع أكبر سوق للجملة في فرنسا

أمين عام "القومي لأسر الشهداء" يلتقي رئيس الغرفة التجارية المصرية

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يشدد خلال زيارته لبورسعيد على ضرورة التحول الرقمي والشمول المالي لكافة الغرف

بحضور المحافظ.. إبراهيم العربي يكرم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

لتحريضها على الفسق.. رفض استشكال سما المصرى وتأييد حبسها سنتين

الكويت تنضم للسعودية.. قرار عاجل بمنع الوافدين من دخول البلاد أسبوعين

بانون يشارك في جزء من مران الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

الرئيس السيسي يستجيب لـ مذيعة صدى البلد بعلاج شاب يعانى من مشكلة صحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر: الاكتئاب والتوتر قد يضعفان من فاعلية لقاح كورونا.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل