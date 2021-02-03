"عمر أفندي" تتفاوض مع الغرفة التجارية لتعديل شروط إيجار فرع الإسماعيلية

وقدم مجلس إدارة عمر أفندي عرضا جديدا لمجلس الإدارة يتضمن تطوير الجزء الخاص بعمر أفندي، وترك مساحة أكبر للغرفة التجارية للاستفادة منها في خدمة التجار، بالإضافة إلى شروط جديدة للإيجار، علما بأن ملكية المبني ترجع للغرفة التجارية بالإسماعيلية.









وقرر أعضاء مجلس الإدارة دراسة العرض لوضع التصور النهائي لشكل التعاقد في حالة موافقة أعضاء الغرفة على العرض المقدم من مجلس إدارة عمر افندي.









يذكر أن الغرفة التجارية حصلت على حكم قضائي بالحصول على المبني كاملا.



