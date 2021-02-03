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تعليم

دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:12 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
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احمد علي
أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تدعم بقوة خطة الدولة الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمي فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرًا الي أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الاخيرة على العديد من الآليات والقرارات التنفيذية بما يضمن دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا.


أوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذه القرارات شملت تنفيذ آليات التحصيل الإلكتروني الكامل للرسوم الدراسية لطلاب الجامعة، ‏وتخصيص لجنة لتنفيذ آليات الشمول المالي وتوحيد أوجه الصرف، واستخراج كارنيه الكتروني لخريجي الجامعة ومنحهم ميزات نسبية.

‏وأضاف إن هذه القرارات التنفيذية من شأنها تحقيق آليات إلكترونية منضبطة لتحصيل الإيرادات، وتحقيق الشفافية ومنع احتمالات الفساد المالي، وسهولة ومرونة تسديد الرسوم الدراسية للطلاب، فضلًا عن سهولة مراقبة حركة الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى توحيد آليات الحسابات البنكية ‏وأوجه الصرف.
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