أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تدعم بقوة خطة الدولة الاستراتيجية الطموحة للتحول الرقمي فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرًا الي أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الاخيرة على العديد من الآليات والقرارات التنفيذية بما يضمن دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بجامعة طنطا.









أوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذه القرارات شملت تنفيذ آليات التحصيل الإلكتروني الكامل للرسوم الدراسية لطلاب الجامعة، ‏وتخصيص لجنة لتنفيذ آليات الشمول المالي وتوحيد أوجه الصرف، واستخراج كارنيه الكتروني لخريجي الجامعة ومنحهم ميزات نسبية.



