نجل ابن عم رأفت الهجان: كان بارا بأسرته ومصدر فخر لعائلته.. شاهد

يعد "رأفت الهجان" الاسم الحركي الذي يعرفه المصريون والعالم عن ابن محافظة دمياط " رفعت الجمال" ، إذ ولد في 1 يوليو 1927، وتوفي في 30 يناير 1982، عن عمر ناهز 55 عامًا، وهذا الاسبوع تحل الذكرى السنوية لوفاته 39 عاما .

والمعروف عنه أنه رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية في إطار خطة منظمة في يونيو عام 1956، وتمكن من إقامة مصالح تجارية واسعة وناجحة في تل أبيب وأصبح شخصية بارزة في المجتمع الإسرائيلي.

وبمناسبة الذكرى الـ39 لرحيل أسطورة الجاسوسية المصرية رأفت الهجان ،التقت "صدى البلد" باحد افراد أسرته بمحافظة دمياط وهو سامى طاهر حسن سليمان الجمال نجل ابن عم رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان الذى روى اسرار فى حياة الراحل.

والذى بدأ حديثة عن رافت الهجان ومدى ارتباطه الوثيق باسرته بدمياط واكد ان المسلسل الدرامى رأفت الهجان لم يوثق الا جزء بسيط من حقيقة ارتباط رفعت باسرته فكان دائم السؤال عنهم وزيارتهم وكان بار جدا باسرته وزوجته زارت الاسرة بدمياط.

وأشار الى ان الاسرة قد استقبلت عمل رفعت الجمال لصالح المخابرات المصرية بالفخر والاعتزاز فتحول ابن عمهم من مجرد شاب مغترب ذهب للعمل بالخارج بحثا على رزقة ولايعلمون عنه شيئا وانقطعت اخباره في بداية سفرة الا ان تحول الى بطل قومى ومصدر للفخر ليس للعائلة فقط وانما لمصر .

وتابع قائلا ان الدمايطة كانوا يترددون على منزل العائلة عقب اذاعه المسلسل الدرامي رأفت الهجان لزيارتهم والتحدث عن بطولاته والجيران كانوا يأتون للمنزل لمشاهدة المسلسل مع الاسرة ولم نكن تتوقع كل تلك الاعمال البطولية التى قام بها .

وأشار الى ان السبب وراء اطلاق اسم رأفت الهجان علي ابن عمه ، انه الاسم الحركى له وغالبا بسبب مكرة وحيله مع الاسرائلين وقت ان كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.

وتحدث الجمال عن سعادته هو والاسرة واللحظات التاريخية لعرض المسلسل أول مرة في شهر رمضان فكان الجيران يجتمعون لديهم بالمنزل لمشاهدة حلقات المسلسل وزوجة رفعت الجمال زارت الاسرة في الثمينات عقب عرض المسلسل لزيارة الاسرة والتعرف عليهم وعلى بلده الذى ولد بها، حيث أن اغلب أسرة الهجان لا تعيش فى دمياط منذ فترات طويلة ولكنهم كانوا يعيشون فى منطقة كانت تسمى شارع الجمال بناحية الشرباصى .

وطالب الجمال الدولة المصرية بإطلاق اسم نجل عمه على أي مدرسة أو مؤسسة حكومية أو شارع أو ميدان رئيسي لأنه لا يقل عن الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.





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