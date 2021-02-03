إحالة عدد من الحراس الليليين بالمدارس للشئون القانونية لعدم تواجدهم في أماكن عملهم

أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على احالة عدد من الحراس الليليين بالمدارس للشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهم بأماكن عملهم.





وأشار إلى أن إدارة الأمن بالمديرية بقيادة محمد ربيع وبالتنسيق مع الأمن المركزي بالوزارة شكلت فرق متابعة أمنية للمدارس بكافة الإدارات التعليمية للمرور على مباني المدارس والمنشآت التعليمية ليلا للتأكد من غلق جميع المرافق والإنارة بها والتشديد على تواجد الحارس الليلي.





وتلاحظ عدم وجود عدد من الحراس الليليين وبعض السلبيات في بعض المدارس، وبدوره أصدر وكيل الوزارة تعليماته لإحالتهم للشئون القانونية.





يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بالمرور على المنشآت التعليمية ليلا والتأكيد على وجود الحارس الليلي، حرصا على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة والحفاظ عليها و ترشيد استخدام المرافق على مستوى المحافظة.





اقرأ أيضا: