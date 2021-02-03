بروتوكول لخدمة مرضى الأورام بين التأمين الصحي ومعهد أورام دمياط

وقع فرع التأمين الصحى بدمياط ، بروتوكولا مع معهد أورام دمياط ، بشأن انشاء لجنة لمرضى التأمين الصحى داخل معهد الأورام وذلك لاعتماد قرارات العلاج وذلك للمرضى الجدد ومرضى العلاج الكيميائي.









ومن جانبه صرح الدكتور طارق هيكل مدير معهد أورام دمياط ، بأن هذا الاتفاق الذى تم مع التأمين الصحى يأتى في اطار خطة الدولة لرفع المعاناة عن المرضي وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض .









وأشار الى ان الاتفاق يأتى تخفيفًا عن مرضى الأورام بالمحافظة، ولوقف سفر حالات التأمين لمحافظات أخرى للحصول على موافقة اللجان.









وأوضح، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون المتبادل بين فرع التأمين الصحي بدمياط ومعهد الأورام بدمياط، وحرصًا على تقديم خدمة متميزة وتيسيرًا ورفع معاناة السفر الى المحافظات الاخرى لتلقي العلاج.









اقرأ أيضا: