فلوس من الهواء..زراعة المشروم البلدي في البحيرة أفضل المشاريع بأقل التكاليف.. شاهد

لايخلو منزل أو مطعم أو فندق أو محلات بيع المواد الغذائية، من منتج المشروم أو ما يسمى بعيش الغراب، وهو الأمر الذي جذب العديد من راغبي المشروعات الصغيرة، للعمل في زراعته، خاصةً بعد توقف العديد من مجالات العمل بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن زراعته لا تحتاج إلى تكاليف باهظ أو مساحات كبيرة.





يوضح عوض ربيع صاحب مزرعة مشروم بكفر عون التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أن مشروع زراعة عيش الغراب من أفضل المشاريع التي تحقق رباح كبير بأقل التكاليف و الإمكانيات، مشيرًا إلى أن منتج المشروم من أهم المنتجات الغذائية التي لا غني عنها و لا يقل تداوله مع حدوث تغيرات في الأحوال الاقتصادية داخل الأسواق.





ويضيف صاحب المزرعة، أن خطوات زراعة المشروم بسيطة جدا تتمثل في توفير مكان أو غرفة نظيف ومحكمة وبها مصدر كهرباء وماء، لتجهيز البيئة الحاضنة لزراعة المشروم، وبعد تجهيز المكان تبدأ المرحلة الثانية من المشروع هي زراعة المشروم وذلك من خلال وضع قش الأرز أو التبن فى مياه درجة حرارتها ١٠٠ درجة مئوية لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم إخراج قش الأرز المبستر وتركه حتي يصفي المياه التي بداخله.





ويوضح أن المرحلة التالية من زراعة المشروم تبدأ من وضع القش بطريقة الطبقات في أكياس شفاف محكمة وكبيرة، بحيث يصبح الكيس يحتوي على طبقة من القش وطبقة من بذور عيش الغرب، وبعد الإنتهاء من إعداد كافة الطبقات يتم غلق الكيس جيدا.





وتابع " بعد غلق الكيس يتم عمل على الأقل ثلاث ثقوب صغيرة بمفك معقم أسفل الكيس من الطرفين والوسط لتسريب أى ماء وأعلى لخروج ثانى أكسيد الكربون أثناء فترة التحضين على أن تغلق الثقوب بقطن طبي"، مشيرًا إلى أن الزراعة باكياس بلاستيك شفاف أفضل من السلات بسبب أن أكياس البلاستيك لا يحدث بها جفاف وتعطى إنتاج أكثر.

واستكمل صاحب مزرعة المشروم" أن من أهم الخطوات في زراعة عيش الغراب عدم وضع أو استعمال المواد الكيميائية فى تجهيز البيئة الحاضنة للحصول على منتج أفضل، بالإضافة إلى شراء البذور والتقاوي من أماكن معتمدة و شركات ذات مصداقية عالية جدا لإنتاج البذور".





وتابع صاحب مزرعة المشروم " بعد تجهيز عيش الغرب في الأكياس يتم نشره على سطح معقم أو غرفة مُحكمة حتى يجف والأهم لا يجب زراعة التقاوى وقش الأرز حرارته مرتفعة لأن ذلك يؤدي إلى قتل التقاوى ، بل يجب الزراعة عندما يكون قش الأرز وصل حرارته لحرارة الجو المحيط به من ٢٠ الى ٢٥ درجة مئوية، لذلك يفضل زراعته في فصل الشتاء ".

و يؤكد" عوض" أن زراعة المشروم لاتحتاج لرأس مال كبير وسهل زراعته في المنزل، وممكن يزرع أربع دورات فى العام ونسبة أرباحه عالية"، مشيرًا إلى أن من عيوبه إنه يحتاج تسويق بشكل فوري بعد حصاده لان فترة صلاحيته ٧ أيام فقط ويجب حفظة بالثلاجة أو تجفيفه كي يمكن تخزينه دون حدوث تلف أو خسائر.







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