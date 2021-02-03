بضغطة واحدة.. أسهل طريقة للتواصل مع جميع كليات جامعة الأزهر

وجهت جامعة الأزهر جميع الكليات بضرورة تفعيل التواصل الإلكتروني مع الطلاب عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال صفحات الكليات على هذه المواقع.





ويأتي هذا التوجيه، بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام، وكذلك استكمال الدراسة عن بعد.





ويظل السؤال الذي يشغل بال طلاب جامعة الأزهر، عن كيفية التواصل ومعرفة صفحات كليات جامعة الأزهر.





ونرصد في هذا التقرير جميع صفحات كليات جامعة الأزهر على فيسبوك، حتى يسهل ويتمكن كل طالب من معرفة أخبار كليته وسرعة التواصل معها ومعرفة جداول امتحانات نصف العام.



