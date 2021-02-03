ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بضغطة واحدة.. أسهل طريقة للتواصل مع جميع كليات جامعة الأزهر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:36 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
وجهت جامعة الأزهر جميع الكليات بضرورة تفعيل التواصل الإلكتروني مع الطلاب عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال صفحات الكليات على هذه المواقع.

ويأتي هذا التوجيه، بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام، وكذلك استكمال الدراسة عن بعد.

ويظل السؤال الذي يشغل بال طلاب جامعة الأزهر، عن كيفية التواصل ومعرفة صفحات كليات جامعة الأزهر.

ونرصد في هذا التقرير جميع صفحات كليات جامعة الأزهر على فيسبوك، حتى يسهل ويتمكن كل طالب من معرفة أخبار كليته وسرعة التواصل معها ومعرفة جداول امتحانات نصف العام.
















































Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قنديل وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

شهادات ومناصب حصلت عليها الراحلة عبلة الكحلاوي

رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تتناول ملامح المنهج النقدي عند ابن السبعين

جميع جداول امتحانات الفصل الأول لكليات جامعة الأزهر 2021.. صور

ترشيحاتنا

قولولهم الاختيار بيخافوا منه.. تامر مرسي يروج لـ مسلسل الاختيار 2

لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

بعد شائعات ارتباط عمرو دياب .. زينة عاشور: كان ياما كان

بملابس رياضية.. روبى تثير الجدل بإطلالة جريئة تخطف الانظار

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

أستاذ مناعة بواشنطن يفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها