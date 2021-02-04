شاهد| ريهام عبد الحكيم تبدع في غناء "فيه حاجة حلوة"





أبدعت المطربة ريهام عبد الحكيم، في غناء اغنية "فيها حاجة حلوة"، خلال لقائها ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء.





قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، إن الخوف يلزمني لمجرد التفكير في غناء لام كلثوم، مضيفة أن الأمر ليس سهلا والأمر يحتاج ترميز ومهارة عالية جدا.





وأكدت عبدالحكيم، أنه لابد ان يغني الفنان بطريقته الخاصة الاغاني المختلفة للغير وخاصة ام كلثوم، مشيرة إلى أن صوت ام كلثوم من الصعب جدا تقليده.





عرض البرنامج، تقريرا مصورا عن الراحلة ام كلثوم.

وأظهر التقرير قصة حياة ام كلثوم، والتي تخطت نجومية كوكب الشرق الحدود ووصلت إلى باريس و الولايات المتحدة الأمريكية.