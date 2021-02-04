بصورة نادرة برفقة والديها.. رانيا محمود ياسين: لما كان في ضحك من القلب

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتظهر رانيا في صورة نادرة لها برفقة والدها الفنان الراحل محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة.





وعلقت رانيا علي الصورة قائلة :" لما كان في ضحك من القلب".

















وعلي جانب اخر قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها متحمسة للغاية بسبب مشاركتها في مسلسل "الطاووس" مع الفنان السوري جمال سليمان، والذي تقوم بتصويره حاليا.









وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "دور في مسلسل الطاووس مختلف وقوي وتحدٍ كبير لي مثل دوري العام الماضي في مسلسل فلانتينو".









يشار إلى أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامٍ مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.





وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.