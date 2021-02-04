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مرأة

في 15 دقيقة.. طرق غير تقليدية لعمل البسكويت أحلى من الجاهز

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
ما الذي يمكن أن يكون أفضل من الجلوس على الأريكة واحتساء الشاي ، وقضم عدد قليل (أو أكثر) من البسكويت الطازج اللذيذ بعد يوم طويل إليك وفقا لموقع برايت سايد وصفقات سهلة لعل البسكويت يستغرق صنعها 15 دقيقة فقط.

بسكويت بجوز الهند
سوف تحتاجين:

 (100 جم) دقيق
(100 جرام) من السكر
200 جرام من رقائق جوز الهند
2 بيض
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
طريقة التحضير :
يخفق البيض مع السكر.
أضيفي رقائق جوز الهند واخلطيها.
أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم مرة أخرى.
تبرد العجينة لمدة 30 دقيقة.
يمكنك اخبز البسكويت فى درجة جرارة (180 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقة.

بسكوت  الفانيليا

سوف تحتاجين:

120 جرام من السكر
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
4 بيضات
200 جم من المارجرين
 (500 جم) دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
3 تفاحات


اخلطي البيض والسكر والفانيليا.
يضاف المارجرين المخفف ويقلب مرة أخرى.
أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم بملعقة.
يقشر التفاح ويقطع إلى مكعبات صغيرة ويضاف إلى المزيج.
ضعي المزيج على صينية الخبز مع ورق الخبز. 
يخبز في 40فرن200 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة.
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