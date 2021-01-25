بمكونات بسيطة .. طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة

هناك العديد من طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاته، وهو حلى سهلة من الوصفات



وقت التحضير: 30-40 دقيقة وقت الطبخ: 10 دقيقة تكفي لـ : 10-12 أفراد

وقال الشيف سنان بطرس، إن الإيطالية الشهية، وتصلح للتقديم في المناسبات والعزائم بجانب الحلويات الرئيسية، وتتميز طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة بكونها حل سريع لا تحتاج الكثير من المقادير أو الوقت.وقال الشيف سنان بطرس، إن طريقة عمل البسكوت الإيطالي بالشوكولاته، لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويمكن أن تناول إعجاب عائلتك وأطفالك وأن تقومي بتقديمها في وجبة الفطور مع الشاي أو الحليب بـ الكاكاو الساخن.





طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاته





مقادير البسكويت الإيطالي بالشوكولاته





225 غ زبدة

½ ملعقة كبيرة سكر

½ ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 حبة صفار بيض

1 حبة بيض

¼ ملعقة صغيرة فانيلا

350 غ طحين

رشة بايكينج باودر





طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاته :





- في صحن ضعي الزبدة، سكر البودرة، السكر العادي.





- اضربيهم معًا بالمضرب الكهربائي.





- أضيفي صفار البيض والبيض الكامل مع استمرار الخلط.





- ضعي الطحين، والفانيلا مع العجن حتى الحصول على قوام العجين المناسب.





- اصنعي البسكوت كما هو واضح أمامك بالفيديو ثم ضعيه في صينية مبطنة بورق الزبدة.





- أدخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق.



