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مرأة

بتكلفة بسيطة.. طريقة عمل البسكويت بالقرفة

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:08 ص
طريقة عمل البسكويت
طريقة عمل البسكويت بالقرفة
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حياة عبد العزيز
البسكويت من أشهر الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة، كما يحب الكثير منا أن يحتسي كوبا من الشاي بجانب البسكويت اللذيذ، ولاسيما في أول أيام العيد.

ويقدم الشيف أحمد عادل طريقة عمل البسكويت بالقرفة لـ"صدى البلد"، بتكاليف بسيطة.

مقادير البسكويت بالقرفة:
٥٠٠ جرام دقيق.
٢٠٠ جرام زبده.
٢٥٠ جرام سكر بودر.
٣ بيض.
٢٥ مللى لبن.
فانيليا.
٢٥ جرام قرفه.
٥ جرام بيكينج بودر.

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طريقة عمل البسكويت بالقرفة :
- نضع الزبده مع السكر البودر فى العجان مع التقليب جيدا بالمضرب الكف حتى يفتح اللون.
- ثم نضع البيض بالتدريج مع الفانيليا مع الاستمرار في التقليب.
- ثم نحضر بوله و نضع بها الدقيق مع القرفه و البيكينج بودر و نخلطهم  جيدا.
- ثم نضعهم فى العجان على السرعه الاولى حتى تتجانس المقادير.
- نضع اللبن و نضرب العجينه حتى تتشرب اللبن وبعدها نترك العجين  ترتاج لمدة١٠ دقايق.
- تفرد العجين و تقطع بالاشكال و توضع فى فرن سخن على درجه حراره ١٧٠ لمده ٢٠ دقيقه.

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