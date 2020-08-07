طريقة عمل البسكويت.. 3 وصفات مختلفة سريعة التحضير

طريقة عمل البسكويت من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء خاصة وأن البسكويت سهل التحضير ومناسب للفطار والعشاء، وكذلك لتقديمه للضيوف مع أكواب الشاي.





وبدلًا من شرائه جاهزا؛ يمكنك تعلم طريقة عمل البسكويت في البيت، بمكونات بسيطة غير مكلفة، وبوصفات مختلفة .





أولا طريقة عمل البسكويت بدون بيض :





مكونات البسكويت بدون بيض :





كيلو دقيق

كوب سكر

كوب زيت نباتي

1.5 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة كاسترد بودر





طريقة عمل البسكويت بدون بيض :

اخلطي الزيت والسكر والحليب والكاسترد والفانيليا مع حتى تمتزج جيدا ثم أضيفي البيكنج بودر والنشا واخلطيهم مرة أخرى.





أضيفي الدقيق تدريجيا مع التقليب جيدا؛ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.





شكِّلي العجين بالطريقة التي تفضلينها، إما باستخدام ماكينة البسكويت، أو الأدوات البلاستيكية البسيطة .





رصي البسكويت في صينية مدهونة بزيت خفيف





ادخليه فرنا تم تسخينه مسبقا على حرارة 190 لمدة ربع ساعة؛ حتى يصبح ذهبي اللون .

ثانيًا طريقة عمل البسكويت بالبرتقال :





مكونات البسكويت بالبرتقال :





2 كوب ونصف دقيق

2 ملعقة من بشر البرتقال

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة ملح

كوب سكر

كوب زبدة

نصف كوب عصير برتقال





طريقة عمل البسكويت بالبرتقال :



