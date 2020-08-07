طريقة عمل البسكويت.. 3 وصفات مختلفة سريعة التحضير

طريقة عمل البسكويت من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء خاصة وأن البسكويت سهل التحضير ومناسب للفطار والعشاء، وكذلك لتقديمه للضيوف مع أكواب الشاي.
وبدلًا من شرائه جاهزا؛ يمكنك تعلم طريقة عمل البسكويت في البيت، بمكونات بسيطة غير مكلفة، وبوصفات مختلفة .
أولا طريقة عمل البسكويت بدون بيض :
مكونات البسكويت بدون بيض :
كيلو دقيق
كوب سكر
كوب زيت نباتي
1.5 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة كاسترد بودر
طريقة عمل البسكويت بدون بيض :
اخلطي الزيت والسكر والحليب والكاسترد والفانيليا مع حتى تمتزج جيدا ثم أضيفي البيكنج بودر والنشا واخلطيهم مرة أخرى.
أضيفي الدقيق تدريجيا مع التقليب جيدا؛ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
شكِّلي العجين بالطريقة التي تفضلينها، إما باستخدام ماكينة البسكويت، أو الأدوات البلاستيكية البسيطة .
رصي البسكويت في صينية مدهونة بزيت خفيف
ادخليه فرنا تم تسخينه مسبقا على حرارة 190 لمدة ربع ساعة؛ حتى يصبح ذهبي اللون .
ثانيًا طريقة عمل البسكويت بالبرتقال :
مكونات البسكويت بالبرتقال :
2 كوب ونصف دقيق
2 ملعقة من بشر البرتقال
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة ملح
كوب سكر
كوب زبدة
نصف كوب عصير برتقال
طريقة عمل البسكويت بالبرتقال :
اخلطي الدقيق والبيكنج بودر ثم ضيفي الملح واخلطيهم
اخلطي السكر وبشر البرتقال وافركيهم جيدا
اخفقي الزبدة بالمضرب الكهربي جيدا ثم ضيفي لها خليط السكر وبشر البرتقال
اخفقيها حتى تحصلي على قوام كريمي ثم ضيفي البيض وعصير البرتقال تدريجيا
أضيفي الدقيق مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة
لفي العجينة في ورق نايلون واتركيها نصف ساعة في الثلاجة
شكِّلي البسكويت بالطريقة التي ترغبين بها ورصيه في الصينية
أدخليه الفرن على حرارة 180 حتى ينضج .
ثالثًا طريقة عمل البسكويت بجوز الهند :
مكونات البسكويت بجوز الهند :
3 أكواب دقيق
4 بيضات
ثلث كوب جوز محمص مجروش
2 كوب جوز هند
ربع كوب سكر ناعم
رشة ملح
ملعقة فانيليا
كوب زيت
طريقة عمل البسكويت بجوز الهند :
في وعاء اخلطي السكر والبيض والملح والفانيليا والجوز واخلطيهم جيدا ثم أضيفي الدقيق والزيت ويمكنك اضافة الزبدة حسب رغبتك .
اخلطي المكونات جيدا لمدة 10 دقائق.
شكلي العجين على شكل البسكويت الذي ترغبين به سواء أصابع أو دوائر وأدخليه الفرن الساخن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونه ذهبي .