AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

البسكويت فى دقائق أحلى من المحلات.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:00 ص
البسكويت
البسكويت
Advertisements
لمياء الياسين
أيام ويحل عيد الفطر وبدأت الكثير من ربات البيوت فى التحضير لحلويات عيد الفطر فى المنزل خوفا من ضمان سلامة شرائها من الخارج.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى فى برنامجها على قد الأيد طريقة عمل البسكويت بالجبنة بمكونات متوفرة فى مطبخك وبتكلفة ومذاق أحلى من الجاهز.

إقرأ أيضا ..

المقادير لتحضير البسكويت بالجبنة ..

3كوب دقيق
ماء للعجن
ربع كوب ررشة ملح
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع كوب سكر

طريقة تحضير البسكويت

فى محضر الطعام يتم وضع الزبدة والفانيليا ويتم ضربها جيدا ثم إضافة السكر البودرة يتم ضربهم جيدا.
بعد دقائق يتم إضافة الخميرة وإعادة الضرب مرة أخرى.
فى الرابط التالى إليك الخطوات لتحضير البسكويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الدونات بصوص الشيكولاتة

سناكس سريع التحضير.. طريقة عمل البسكويت المملح

أحلى من المحلات.. طريقة عمل بسكويت النشادر ..فيديو

فى دقائق.. أسرع طريقة لإعداد الخبز .. فيديو

البيتى فور أحلى من المحلات وبتكلفة أقل.. فيديو

ترشيحاتنا

خطوات اتحاد الكرة بعد قرارات رئاسة الوزراء.. إبراهيم فايق ينفعل ويحلل الموقف

عندما يلتقى العظماء.. نجيب ساويرس بصحبة عادل إمام

أخبار النادي الأهلي.. بشرى سارة من الكاف.. وفشل مفاوضات حسام حسن

لجنة الفيروسات العليا: زيادة أعداد المصابين بكورونا لا تمثل خطرا.. فيديو

الراقصة جوهرة تشعل تيك توك برقصها على اغنية "كورونا فيروس"

الصحة: 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور