البسكويت فى دقائق أحلى من المحلات.. فيديو

أيام ويحل عيد الفطر وبدأت الكثير من ربات البيوت فى التحضير لحلويات عيد الفطر فى المنزل خوفا من ضمان سلامة شرائها من الخارج.
تقدم الشيف نجلاء الشرشابى فى برنامجها على قد الأيد طريقة عمل البسكويت بالجبنة بمكونات متوفرة فى مطبخك وبتكلفة ومذاق أحلى من الجاهز.
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المقادير لتحضير البسكويت بالجبنة ..
3كوب دقيق
ماء للعجن
ربع كوب ررشة ملحملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع كوب سكر
طريقة تحضير البسكويت
فى محضر الطعام يتم وضع الزبدة والفانيليا ويتم ضربها جيدا ثم إضافة السكر البودرة يتم ضربهم جيدا.
بعد دقائق يتم إضافة الخميرة وإعادة الضرب مرة أخرى.
فى الرابط التالى إليك الخطوات لتحضير البسكويت.