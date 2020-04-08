سناكس سريع التحضير.. طريقة عمل البسكويت المملح

يمكنك تحضير سناك سريع التحضير في المنزل بأبسط المكونات، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل البسكويت المملح، وهي طريقة مميزة وغير مكلفة، وإليكم طريقة عمل البسكويت المملح بالتفصيل..



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 30 دقيقة

تكفي ل: 5 اشخاص



وتعتبر طريقة عمل البسكويت المملح من أبسط الطرق التي يمكن تقديمها البسكويت المملح التي تبتاعها من السوبر ماركت، حيث انها مناسبة للأطفال والكبار، ويمكن تناولها على الإفطار أو خلال وقت العشاء فهي سناكس خفيف وشهي.



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طريقة عمل البسكويت المملح



مقادير طريقة عمل البسكويت المملح





3 أكواب دقيق

125 جرام زبدة ذائبة

صفار بيضة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1/3 كوب ماء

ملعقة صغيره محلب مطحون

ملعقة صغيره خل



للوجه



أبيض بيضة

رشة ملح





طريقة عمل البسكويت المملح :





1- نخلط كل المكونات معا جيدا، ونفرد طبقة رقيقة ونقطعها مربعات بقطاعة مشرشرة.



2- ندهن وجهه ببياض البيض، ثم نرش الملح والكمون على الوجه.



3- نخبزها على درجة حرارة 180، حتى يصبح لونه ذهبي.