في ذكرى ميلاد سعد الدين وهبة.. ترك الشرطة برتبة رائد وأنشأ مجلة البوليس





1. ولد محمد سعد الدين وهبة عام 1925.





2. تخرج في كلية الشرطة عام 1949.





3. ثم تخرج في كلية الآداب قسم فلسفة عام 1956 من جامعة الإسكندرية.





4. ترك العمل بالشرطة وهو على رتبة رائد.





5. أنشأ مجلة البوليس، ثم عمل بعد ذلك صحفيا في جريدة الجمهورية، ثم موظفا في وزارة الثقافة.





6. قام بكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية.





7. تزوج من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.





8. حصل على عدة جوائز، منها: وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وسام جوقة الشرف الفرنسي من درجة ضابط وسام، جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.



