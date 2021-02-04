الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 4 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهى كالتالى:





القرار رقم 111 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، ناحية شبرا خلفون- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، بالمجان، لإقامة محطة معالجة لمياه الشرب والصرف الصحى عليها.





والقرار رقم 112 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، غرب مدينة رفح الجديدة - قرية الوفاق- مركز رفح بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، وذلك لإقامة محطة معالجة ثلاثية ومحطة رفع رئيسية عليها.





والقرار رقم 113 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية، بالمجان، لإقامة مقر ل جهاز المخابرات العامة بشرق الدلتا عليها.



