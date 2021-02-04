الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.









وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون توزيعة الأمطار، كالتالي:









- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).





- أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)





- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) تكون رعدية أحيانا.