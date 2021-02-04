ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:20 ص
الطقس الشتوي في مصر
الطقس الشتوي في مصر
Advertisements
نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.


وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء، ويكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون توزيعة الأمطار، كالتالي:


- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).

 - أمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش) والوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الاسماعيلية والسويس)، وجنوب البلاد ( الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا -  الأقصر) 

- أمطار متوسطة إلى غزيرة  على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) تكون رعدية أحيانا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13
الاسكندرية 18 11
وادى النطرون 19 13
طنطا 20 12
شبين الكوم 19 13
دمنهور 19 12
بلطيم 19 12
مطروح 18 13
السلوم 17 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 13
دمياط 19 13
الزقازيق 20 13
المنصورة 19 13
الاسماعيلية 20 12
السويس 20 13
العريش 21 13
رفح 20 13
رأس سدر 19 10
نخل 24 05
نويبع 22 16
طابا 22 13
كاترين 16 04
الطور 21 11
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 13
مرسى علم 26 14
الفيوم 20 10
بنى سويف 21 10
المنيا 20 07
أسيوط 20 06
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
ادفو 23 10
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 26 18
ابو رماد 24 18
حلايب 25 21
رأس حدربة 25 20
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس مباراة القمة.. توقعات بسقوط أمطار على 11 منطقة اليوم.. تفاصيل

شوف محافظتك.. أماكن سقوط الأمطار بداية من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص طقس اليوم

منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة بعدة محافظات

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 20

أمطار غزيرة على 21 منطقة بالجمهورية اليوم.. بينها القاهرة الكبرى والصعيد

ترشيحاتنا

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الغيرة القاتلة.. بـ 23 طعنة رجل يقتل حبيبته السابقة لخروجها مع رجل آخر

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

فى عيد ميلاد زينة.. تعرف على عمرها الحقيقى وقصة حصولها على ليسانس الحقوق

بسبب الكمامة.. أيمن عبد العزيز يكشف تفاصيل تعديه على ناشئ الزمالك بالضرب

Advertisements

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك