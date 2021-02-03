هاني الناظر يحذر من طقس غدٍ الخميس..ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، اننا نتعرض لموجة غير عادية من دفء الجو منذ ثلاثة ايام، ومن المفترض أنها سوف تستمر الى ما بعد منتصف فبراير كما تشير خرائط الطقس العالمية.
وتابع الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، انه من المتوقع أن تنكسر الموجة الدافئة مؤقتا غدا الخميس كما أشارت الأقمار الصناعية والى حد ما يوم الجمعة، إلا أنها سوف تعاود الدفء الملحوظ مرة أخرى اعتبارا من السبت المقبل.
وأضاف الناظر، إلى انه تستمر الموجة الدافئة طوال الاسبوع المقبل، فيما لفت الى انه هناك احتمالا كبيرا جدا لسقوط أمطار غزيرة غدا الخميس مع رياح ملحوظة.
لهذا نصح الناظر، بالبقاء في المنزل بالاخص للاطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم التواجد في الحدائق والأماكن المفتوحة، على ان يكون الخروج للمضطرين فقط، والذين يريدون التوجه لأعمالهم وعلى المسافرين على الطرق السريعة توخي الحذر.
ومن ناحية أكمل الناظر نصائحه للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية بتناول اليوم وغدا والجمعة مساء قرصا مضادا للهستامين طويل المفعول، مثل: زيرتك او تلفاست ١٨٠ أو ليڤوهستام.