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أخبار العالم

معارض لحزب الله.. العثور على ناشط مقتولا في سيارته جنوب لبنان

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:48 ص
الناشط اللبناني لقمان
الناشط اللبناني لقمان سليم
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أحمد محرم
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا داخل سياته في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم الخميس نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.

أتى ذلك بعد أن نشرت رشا سليم على حسابها على فيسبوك وتويتر نبأ فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا قضاء صور. وكتبت في تغريدة فجر الخميس إن شقيقها لا يجيب على هاتفه منذ مساء أمس. وقد وجد الهاتف في خراج بلدة صريفا، مرميا في إحدى الحقول على طريق فرعي.

وهذا ما دفع عائلته والمقربين من إلى ترجيح حصول عملية خطف تعرض لها الباحث والناشط والمعروف بمواقفه الاعتراضية ضد حزب الله.

وأطلق ناشطون وإعلاميون لبنانيون وسم #أين_لقمان_سليم، من أجل تسليط الضوء على قضيته، وسط غموض تام حول مصيره وشح المعلومات من قبل عائلته.

يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.
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